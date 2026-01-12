Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Brasil

Governo lança nova versão do portal ComunicaBR

Site permite visualizar ações federais nos 5.570 municípios do país

12 janeiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Site permite analisar dados federaisSite permite analisar dados federais   (Divulgação/Governo Federal)

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República lançou nesta segunda-feira (12) uma nova versão do portal ComunicaBR. A plataforma disponibiliza acesso a informações sobre investimentos, políticas públicas e programas federais, permitindo acompanhar ações em áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança alimentar, meio ambiente e proteção social nos 5.570 municípios do país.

Em nota, a Secom informou que a nova versão passa a contar com interface modernizada e navegação mais intuitiva, o que fortalece a disseminação de dados de forma clara e estruturada.

“A plataforma possibilita a visualização de investimentos, programas e resultados, contribuindo para uma compreensão mais abrangente da presença e da atuação federal nos territórios”.

Ainda de acordo com a secretaria, o sistema também disponibiliza conteúdos específicos sobre políticas de igualdade racial e de gênero. “Além da função informativa, o ComunicaBR constitui uma ferramenta estratégica de referência para a divulgação de dados oficiais, técnicos e estatísticos, contribuindo para a qualificação do debate público e para o enfrentamento à desinformação”. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Brasil
TJ-SP nega indenização à jovem Testemunha de Jeová que recebeu transfusão sem autorização
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Política
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Brasil
Fantástico denuncia rede de corrupção dentro do sistema de Justiça do Pará
Foto: Ministério da Previdência Social
Brasil
INSS reajusta benefícios e atualiza valores para 2026
Foto: Buonaventura1955/Getty Images
Brasil
Pagamento do abono salarial do PIS/Pasep tem início em fevereiro
Foto: Reprodução
Brasil
Vídeo: Moradores registram passagem de tornado que atingiu mais de 300 casas no Paraná
Manoel Carlos
Brasil
Morre Manoel Carlos, autor das 'Helenas', aos 92 anos
O Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o Oscar
Brasil
É AMANHÃ: 'O Agente Secreto' disputa três prêmios no Globo de Ouro
Senadora Tereza Cristina
Brasil
Lula veta projeto de regularização na fronteira e senadora reage, "um absurdo"
As datas variam conforme o valor do benefício e o número final do cartão
Brasil
Pagamentos do INSS 2026 começam em 26 de janeiro

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans