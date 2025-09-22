Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Governo libera nova linha de crédito a produtores rurais afetados por eventos climáticos

Cooperativas e associações podem acessar limites maiores de até R$ 50 milhões

22 setembro 2025 - 10h12Sarah Chaves
ReproduçãoReprodução  

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a Resolução nº 5.247, que cria uma nova linha de crédito rural destinada a produtores afetados por eventos climáticos adversos nos últimos anos, especialmente em regiões atingidas por secas, geadas, inundações, entre outros desastres naturais.

A linha de crédito poderá ser utilizada para liquidar ou amortizar dívidas relacionadas ao crédito rural ou à Cédula de Produto Rural (CPR), inclusive aquelas já renegociadas, com recursos de até R$ 12 bilhões, oriundos de fontes supervisionadas pelo Ministério da Fazenda e recursos livres das instituições financeiras.

A resolução atende produtores rurais e cooperativas de produção agropecuária que comprovem prejuízos significativos e dificuldades financeiras por conta de eventos climáticos entre 2020 e 2025.

Para acessar a nova linha de crédito, o empreendimento financiado precisa estar localizado em municípios que:

- Tenham decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública por eventos climáticos em pelo menos dois anos entre 2020 e 2024, com reconhecimento oficial pelo governo federal;

- Tenham registrado perdas de produção de no mínimo 20% em duas das três principais culturas agrícolas;

- Apresentem laudo técnico comprovando que o produtor teve perdas de pelo menos 30% da produção em duas ou mais safras entre julho de 2020 e junho de 2025.

Além disso, o produtor deve apresentar dificuldades no fluxo de caixa e aumento no endividamento, o que será analisado pela instituição financeira no momento da solicitação.

Limites e condições do financiamento

 - Até R$ 250 mil para agricultores familiares (Pronaf);

 - Até R$ 1,5 milhão para médios produtores (Pronamp);

 - Até R$ 3 milhões para os demais produtores;

Cooperativas e associações podem acessar limites maiores: até R$ 50 milhões para cooperativas e R$ 10 milhões para associações e condomínios rurais.

O prazo de pagamento é de até 9 anos, incluindo até 1 ano de carência. As taxas de juros também variam:

 - 2% ao ano para produtores do Pronaf;

 - 4% ao ano para Pronamp;

 - 6% ao ano para os demais beneficiários.

Os financiamentos poderão ser contratados até 10 de fevereiro de 2026 (no caso de recursos supervisionados) ou até 15 de dezembro de 2026 (para linhas com recursos livres).

Além da linha com recursos supervisionados, a resolução também autoriza uma linha paralela com recursos livres das instituições financeiras, destinada a: Dívidas de crédito rural e CPRs; CPRs emitidas a cooperativas e fornecedores de insumos; Empréstimos que tenham sido utilizados para quitar dívidas enquadradas na nova regra.

Neste caso, as condições serão negociadas livremente entre as partes, com taxa de juros e garantias também acordadas entre o produtor e o banco.

A resolução também estabelece que pelo menos 40% dos recursos da nova linha de crédito devem ser destinados a agricultores familiares (Pronaf) e médios produtores (Pronamp). Caso os recursos não sejam utilizados até o final de 2025, poderão ser realocados para outros produtores elegíveis.

Segundo o Banco Central, a criação dessa linha de crédito visa evitar o agravamento do endividamento dos produtores rurais e garantir a continuidade das atividades agropecuárias, que têm sido afetadas por uma sequência de eventos climáticos extremos nos últimos anos.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Agência dos Correios
Justiça
STF decide sobre prazo de prescrição de cinco anos em ações contra os Correios
Banco Central do Brasil
Brasil
Pix parcelado será regulamentado pelo Banco Central até o fim do mês de setembro
Foto: Divulgação/ Defesa Civil
Brasil
NÃO É IA: Vendaval levanta casa e a 'estaciona' sobre carro em Santa Catarina
Morte de Eduardo em acampamento de formatura em MG é investigada pela polícia
Brasil
Morte de Eduardo em acampamento de formatura em MG é investigada pela polícia
Foto: iStock
Brasil
Congresso mantém medida de gratuidade e faixa de descontos na Tarifa Social
Relator Renan Calheiros, presidente da CAE do Senado
Brasil
Com demora da Câmara, Senado vota proposta alternativa para isenção do IR
Horário de verão
Brasil
Volta ou não? Governo analisa retorno do 'Horário de Verão' no Brasil
David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do FGTS
Brasil
Novo PAC destina R$ 325 milhões para obras de drenagem e contenção no Centro-Oeste
residente Lula durante cerimônia de sanção da Lei, que institui o ECA Digital
Brasil
ECA Digital: Sancionada lei que protege crianças na internet

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande