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Brasil

Governo prepara liberação de R$ 7 bilhões do FGTS para trabalhadores

A medida pode beneficiar cerca de 10 milhões que aderiram ao saque-aniversário

09 abril 2026 - 12h24Sarah Chaves, com CNN
Foto: FGTSFoto: FGTS  

O governo federal estuda liberar cerca de R$ 7 bilhões do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), valor que pode alcançar aproximadamente 10 milhões de trabalhadores. A medida mira quem aderiu ao saque-aniversário e acabou com parte do saldo retido após demissão sem justa causa.

A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada à CNN Brasil pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Segundo ele, há um volume de recursos que não foi disponibilizado anteriormente pela Caixa Econômica Federal. “Existe um resíduo de cerca de R$ 7 bilhões que estamos trabalhando para liberar agora”, afirmou.

O ministro lembrou que o governo já autorizou liberações anteriores, que somaram bilhões de reais e beneficiaram milhões de trabalhadores, mas ainda restam valores pendentes.

Além disso, o governo analisa mudanças nas regras do FGTS para permitir o uso do saldo como garantia em empréstimos consignados. Atualmente, apenas parte da multa rescisória pode ser utilizada, e a proposta é ampliar esse limite.

O tema deve ser discutido em reunião entre Luiz Marinho e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (9).

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