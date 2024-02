Governo brasileiro promulga acordo previdenciário assinado com a Índia

O Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia firmado em Nova Délhi, em 25 de janeiro de 2020, foi promulgado, em documento publicado no Diário Oficial da União e assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pela Secretária (Leste), Ministério das Relações Exteriores, Ms. Vijay Thakur Singh.

O texto regula acesso de trabalhadores de um país e que moram no outro ao sistema previdenciário local.

Com o acordo, os períodos de contribuição nos dois sistemas poderão ser somados, facilitando o cumprimento dos prazos mínimos para a obtenção de aposentadoria e outros benefícios.

Cada sistema pagará ao beneficiário montante em sua própria moeda equivalente ao período de contribuição efetuado no respectivo país.

O Brasil tem acordo similar com outras nações, como Alemanha, Chile, Espanha e Portugal, além dos países do Mercosul.

