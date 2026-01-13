Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Brasil

Governo prorroga atuação da Força Nacional em MS por mais 90 dias

Operação segue em apoio à Polícia Federal na fronteira e em aldeias indígenas

13 janeiro 2026 - 10h37Sarah Chaves
Força Nacional Força Nacional   (Tom Costa/MJSP)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 90 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. A medida consta da Portaria publicada nesta terça-feira (9), e mantém a atuação da tropa na região de fronteira e em aldeias indígenas do Estado.

De acordo com o texto, a prorrogação vale até 13 de abril de 2026 e tem como objetivo reforçar as atividades consideradas imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A atuação da Força Nacional ocorrerá em caráter episódico e planejado, conforme previsto na legislação federal.

A portaria estabelece que a operação contará com apoio logístico da Polícia Federal, responsável por disponibilizar a infraestrutura necessária para o trabalho da Força Nacional. O contingente a ser empregado seguirá o planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

Ainda conforme o ato, a atuação da Força Nacional deverá ocorrer de forma articulada com os órgãos de segurança pública de Mato Grosso do Sul e com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, especialmente nas ações desenvolvidas em territórios indígenas.

A decisão leva em conta portarias e decretos anteriores que já autorizavam o emprego da Força Nacional no Estado, além de processos administrativos em andamento no âmbito do Ministério da Justiça. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Brasil
TJ-SP nega indenização à jovem Testemunha de Jeová que recebeu transfusão sem autorização
Site permite analisar dados federais
Brasil
Governo lança nova versão do portal ComunicaBR
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Política
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Brasil
Fantástico denuncia rede de corrupção dentro do sistema de Justiça do Pará
Foto: Ministério da Previdência Social
Brasil
INSS reajusta benefícios e atualiza valores para 2026
Foto: Buonaventura1955/Getty Images
Brasil
Pagamento do abono salarial do PIS/Pasep tem início em fevereiro
Foto: Reprodução
Brasil
Vídeo: Moradores registram passagem de tornado que atingiu mais de 300 casas no Paraná
Manoel Carlos
Brasil
Morre Manoel Carlos, autor das 'Helenas', aos 92 anos
O Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o Oscar
Brasil
É AMANHÃ: 'O Agente Secreto' disputa três prêmios no Globo de Ouro
Senadora Tereza Cristina
Brasil
Lula veta projeto de regularização na fronteira e senadora reage, "um absurdo"

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP