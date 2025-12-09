Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Brasil

Governo regulamenta modernização da CNH que reduz em até 80% custo de documentos

A resolução cria um modelo mais flexível e acessível, mantendo a exigência de aprovação nas provas teórica e prática

09 dezembro 2025 - 11h23Sarah Chaves, com Planalto

O presidente Lula participa, na manhã desta terça-feira (9), da cerimônia que regulamenta a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), responsável por modernizar todo o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

A mudança, aprovada por unanimidade na última semana, simplifica etapas, permite novas formas de preparação para as provas e acaba com a obrigatoriedade de passar exclusivamente por autoescola para realizar o exame de direção. Com isso, o custo total da CNH poderá cair até 80%, abrindo caminho para milhões de brasileiros que hoje estão fora do sistema devido ao preço elevado e à burocracia. Na cerimônia, será lançada também a nova versão do aplicativo da CNH digital.

Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) mostram que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, enquanto outros 30 milhões têm idade para obter a CNH, mas não conseguem arcar com os custos atuais, que chegam a até R$ 5 mil.

Como vai funcionar a nova CNH

A resolução cria um modelo mais flexível e acessível, mantendo a exigência de aprovação nas provas teórica e prática. As principais mudanças são:

 - Curso teórico gratuito e digital

 - Conteúdo online disponibilizado pelo Governo Federal, sem custo.

Opcionalmente, o candidato poderá estudar em autoescolas ou instituições credenciadas.

- Aulas práticas com carga mínima de 2 horas

- A exigência atual de 20 horas deixa de existir.

O candidato poderá escolher entre:

 - Autoescolas tradicionais;

 - Instrutores autônomos credenciados pelos Detrans;

 - Formações personalizadas, de acordo com sua necessidade.

 - Instrutores autônomos credenciados

 - Profissionais autorizados e fiscalizados pelos Detrans.

Todo o controle será integrado à Carteira Digital de Trânsito (CDT), com presença obrigatória apenas nas etapas que exigem exame físico: coleta biométrica e exame médico. Todo o restante do processo poderá ser realizado pela internet.

Categorias C, D e E terão processos modernizados, com mais opções de formação e menos burocracia.

A abertura do processo de habilitação poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportesou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que a mudança corrige desigualdades antigas e amplia a inclusão. “O Brasil tem milhões de pessoas que querem dirigir, mas não conseguem pagar. Baratear e desburocratizar a obtenção da CNH é uma política de inclusão produtiva, porque habilitação significa trabalho, renda e autonomia. Estamos modernizando o sistema, ampliando o acesso e mantendo toda a segurança necessária”, explicou.

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Foto: Reprodução
Brasil
Congresso deve ganhar prazo para atualizar Lei do Impeachment
Governo atualiza normas de controle pós-comercialização de produtos veterinários
Brasil
Governo atualiza normas de controle pós-comercialização de produtos veterinários
Biblioteca Mário de Andrade
Brasil
Polícia identifica um suspeito de roubar obras de arte em São Paulo
Foto: Freepik
Brasil
Lei endurece punições e amplia proteção a vítimas de crimes sexuais
Wagner Moura e Tânia Maria em "O Agente Secreto"
Brasil
"O Agente Secreto" conquista três indicações ao Globo de Ouro 2026
Biblioteca Mário de Andrade
Brasil
Obras de arte de Matisse e Portinari são roubadas de biblioteca em SP
Bilhete da Mega-Sena
Brasil
Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode pagar R$ 20 milhões
Em 2025, o Brasil já registrou 1.800 feminicídios
Brasil
Mobilização nacional leva mulheres as ruas para protestar contra feminicídio
Lançado em novembro de 2020, o Pix somava, no fim de novembro, 178,9 milhões de usuários
Brasil
Pix supera 300 milhões de transações em um único dia

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade