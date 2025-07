Governo têm opções limitadas para evitar consequências de tarifa de Trump

Sem abertura do Governo norte-americano, as negociações do Brasil para evitar a taxação de 50% dos produtos importados pelos Estados Unidos têm apenas duas opções antes do dia 1º de agosto, conforme adiantou o Blog da jornalista Jussara Soares da CNN, após ouvir autoridades brasileiras.

A primeira hipótese seria a possibilidade de negociação setorial, focando em produtos específicos como suco de laranja, café e aeronaves, impulsionada pela pressão do setor privado americano. Nesse viés, a missão da comitiva de senadores brasileiros pode facilitar a negociação, já que o foco é dialogar com o setor privado.

"A segunda alternativa, considerada mais complexa por depender exclusivamente de Donald Trump, seria a extensão do prazo para aplicação das tarifas. A situação se complica ainda mais com o tom das declarações públicas entre os dois países. Dentro do governo brasileiro, há divergências sobre a estratégia adotada, com alguns setores defendendo uma postura mais moderada para evitar a escalada da crise".

O governo brasileiro aguarda detalhes sobre como serão aplicadas as alíquotas e sobretaxas aos produtos nacionais. A expectativa é de que, mesmo sem avanços significativos nas negociações, o governo americano ainda precise esclarecer os procedimentos específicos para a implementação das novas tarifas.



Enquanto isso, o Departamento de Estado americano analisa possíveis medidas adicionais no campo político, especialmente relacionadas à aplicação da lei Magnitsky. A implementação dessas medidas depende de um entendimento mais amplo dentro do governo americano.

"A expectativa é de que Trump utilize a Lei Magnitsky para impor restrições contra juízes da Suprema Corte que votaram a favor das punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo que apura tentativa de golpe de Estado", conforme a CNN.

