Grupo de trabalho irÃ¡ criar operaÃ§Ãµes para o Centro de EmergÃªncia Nuclear

O Coordenador do Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear no Município de Angra Dos Reis, criou o grupo de trabalho com a finalidade de propor procedimentos para guarnecimento e operação do Centro de Informação de Emergência Nuclear (Cin).



O produto final das atividades do grupo de trabalho será uma proposta de minuta de procedimentos para guarnecimento e operação do Centro de Informação de Emergência Nuclear à Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, para aprovação, conforme deliberado na 3ª Reunião do Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear no Município de Angra dos Reis, realizada nos dias 30 e 31 de julho de 2024.

O grupo de trabalho será coordenado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro. Compõem o grupo, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama; Eletronuclear S.A.; Prefeitura Municipal de Angra dos Reis; e Secretaria Municipal de Defesa Civil de Paraty.



Na primeira reunião, será elaborado cronograma contendo as datas das reuniões ordinárias do grupo de trabalho, que serão, no mínimo, quatro.



O grupo de trabalho terá duração de até cento e oitenta dias, contados a partir da data de publicação do ato de designação de seus representantes, prazo que poderá ser prorrogado por igual período, caso haja solicitação do Coordenador.



