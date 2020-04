Gusttavo Lima recebe representação por propaganda irregular em live

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu nesta quarta-feira (15) representação ética contra ações publicitárias de bebida alcóolica nas lives de Gusttavo Lima. Em duas lives, o cantor aparece bebendo cerveja com marcas em destaque.

As transmissões denunciadas são: "Live Gusttavo Lima - Buteco em Casa" e "Buteco Bohemia em Casa". Por meio de nota, A Ambev disse que orienta artistas das lives que patrocina a seguir as regras do Conar, mas algumas transmissões, por serem espontâneas, podem ter tido desvios, e que a empresa vai reforçar esse pedido.

A assessoria do artista ainda não havia se pronunciado sobre o fato até o momento desta publicação.

"A representação foi aberta a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores, que consideraram que as ações publicitárias carecem de cuidados recomendados pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária para a publicidade de bebidas alcoólicas", diz o Conar.

"A denúncia cita a falta de mecanismo de restrição de acesso ao conteúdo das lives a menores de idade e a repetida apresentação de ingestão de cerveja, em potencial estímulo ao consumo irresponsável do produto", completa o texto divulgado pelo conselho.

Em seu site, o Conar diz que este tipo de ação publicitária deve ser feita com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e sem diminuir os cuidado para que não seja difundida ao crianças e adolescentes.

O conselho diz que aguarda defesas da Ambev e de Gusttavo Lima ao seu Conselho de Ética, ou que eles adaptem o conteúdo publicitário às regras. Os vídeos foram transmitidos ao vivo, mas continuam no ar.

