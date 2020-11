Gusttavo Lima se isola no interior de Minas depois de separação

O cantor Gusttavo Lima não quer saber de curtir a vida de solteiro. O cantor, que se separou recentemente de Andressa Suita, está na companhia dos amigos mais próximos e passou o feriado em uma mansão no interior de Minas.

Segundo o Jornal Extra, enquanto Gusttavo aproveitava o feriado em Escarpas do Lago, Andressa ficou em Goiânia com os dois filhos do casal. O cantor teria chegado à cidade de Passos, também em Minas, em seu jatinho e depois seguido para Escarpas de helicóptero.

Ainda segundo o jornal, Gusttavo pouco saiu da casa dos amigos. “Ele está numa fase de querer ser acolhido, buscando apoio nos amigos mais antigos. Gusttavo tomou uma decisão, está em paz com ela, mas ninguém fica feliz de terminar um casamento”, contou uma amiga do cantor ao Extra. “Ele não fica vendo [o que falam nas redes], mas sabe quem está a seu lado e do lado da Andressa. O pior mesmo para ele é ficar longe das crianças”.

