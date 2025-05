Haddad deve prestar esclarecimentos na Câmara Federal em junho

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad petista já tem data marcada para prestar esclarecimentos aos deputados federais no dia 11 de junho, enquanto a oposição das Casas do Congresso planeja aprovar um requerimento de convocação para que ele explique o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



Quando se trata de convite aprovado em comissão, a autoridade pode se recusar a comparecer. Quando a aprovação é por uma convocação, a presença é obrigatória.



O comparecimento já estava agendado para discutir, sobretudo, o projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e crédito consignado para o trabalhador CLT. Agora, o aumento das alíquotas de IOF também está entre os assuntos para serem discutidos no Parlamento.



Segundo a CNN apurou, o chefe da Fazenda também está disposto a comparecer às comissões do Senado, mesmo que seja convidado, e não convocado pelos colegiados, e usará oportunidade para cobrar uma proposta factível dos senadores sobre a compensação tributária pela isenção na folha de pagamento mantida pelo Congresso.

O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF) e mais de um ano depois, o benefício fiscal prorrogado a alguns setores segue sem indicação de receitas compensatórias.



