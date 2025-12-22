Menu
Brasil

Helena lidera ranking de nomes mais registrados no Brasil em 2025

O nome feminino aparece em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, segundo dados do Registro Civil

22 dezembro 2025 - 09h36Sarah Chaves, com Folhapress
Helena foi o nome mais registrado no Brasil em 2025, liderando pelo segundo ano consecutivo a preferência dos pais na hora de escolher o nome dos recém-nascidos. O dado faz parte do levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil administrado pela Arpen-Brasil, entidade que reúne os cartórios de registro civil do país.

Antes de Helena, que também ocupou o primeiro lugar em 2024, a última vez que um nome feminino liderou o ranking nacional foi em 2016, com Maria Eduarda. Nos anos seguintes, os nomes mais registrados foram Miguel, entre 2017 e de 2020 a 2023, e Enzo Gabriel, entre 2018 e 2019.

Segundo a Arpen, o ranking reflete uma preferência nacional por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, associados à busca por simplicidade, boa sonoridade e conexão global. A entidade também aponta a presença de nomes de origem bíblica, combinada com influências do universo digital.

“O ranking nacional de nomes nasce de uma base pública, segura e atualizada diariamente. Isso permite acompanhar, com precisão, como as preferências das famílias brasileiras evoluem ano a ano em todas as regiões do país”, afirmou o presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia.

Dados do IBGE indicam equilíbrio entre os nascimentos por gênero no país. Em 2024, os meninos representaram 51,1% dos nascidos vivos, enquanto as meninas corresponderam a 48,8%.

Os registros também mostram a influência de nomes escolhidos por personalidades públicas. Ravi, por exemplo, ganhou destaque após ser o nome do segundo filho de influenciadores digitais nascido em 2024. 

Movimento semelhante ocorreu com Maria Alice. O nome saltou da 13ª posição em 2021 para o 3º lugar em 2022, manteve-se entre os mais registrados em 2023

