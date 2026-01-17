Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas

Três passageiros morreram durante a queda de um helicóptero em uma região de mata, em Guaratiba, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O resgate dos corpos é feito pelo Corpo de Bombeiros.
Em nota, a corporação informou que a queda ocorreu em uma área de mata fechada, dificultando o acesso. O local fica perto do cruzamento entre a Avenida Levy Neves e a Rua Tasso da Silveira.
"O Grupamento de Operações Aéreas, especialistas do Grupo de Operações Especiais e militares do quartel de Guaratiba estão mobilizados na ocorrência, em uma área de difícil acesso", diz a nota.
Ainda não há informações sobre a origem e o destino da aeronave.
