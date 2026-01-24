Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Homem é resgatado após ficar preso entre carro e barranco a noite inteira

O acidente ocorreu na estrada de acesso à prainha, no Noroeste de Minas

24 janeiro 2026 - 14h51Sarah Chaves, com G1
Motorista ficou prensado ao tentar desatolar carroMotorista ficou prensado ao tentar desatolar carro   (Reprodução/JP Agora)

Ao tentar desatolar o carro, um homem, que não teve a identidade revelada, acabou preso entre o veículo e um monte de terra e precisou ser resgatado na estrada de acesso à prainha, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.

Ele passou a madrugada inteira no local e foi socorrido em estado grave na manhã de sexta-feira (23). Segundo relatos de moradores ao Corpo de Bombeiros, o carro ficou atolado no barro e, durante a tentativa de retirada, o solo cedeu ainda mais. Com isso, o veículo acabou prensando o homem contra o chão.

Os bombeiros foram acionados por volta das 8h30, após pessoas que passavam pela estrada notarem a situação. No local, a vítima foi encontrada inconsciente bastante molhada e em um buraco formado sob o veículo, o que indica que permaneceu ali durante toda a madrugada.

O homem apresentava sinais de hipotermia e suspeita de fratura na pelve. Para o resgate, as equipes precisaram escavar a terra sob o carro e, com o apoio de um trator, suspender o veículo para liberar a vítima. A operação durou cerca de 30 minutos.

Após ser retirado, ele foi imobilizado e encaminhado pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro. O estado de saúde atualizado e o horário exato do acidente não foram divulgados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Gerada por IA
Brasil
Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena deste sábado
Mais de 42 mil candidatos foram habilitados para a segunda fase
Brasil
CNU divulga notas da prova discursiva da segunda edição
Comando Militar do Oeste (CMO) - Foto: Vinícius Santos
Geral
Nascidos em 2008 já podem fazer o alistamento militar; para mulheres, é opcional
Arena da Baixada Estádio do Atlético Paranaense
Brasil
Estádios podem ter setor exclusivo para mulheres, crianças e pessoas com deficiência
Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde será celebrada a missa de comemoração
Brasil
Brasil e Santa Sé celebram 200 anos de relações diplomáticas
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasil
INSS abre agências no fim de semana para compensar suspensão de atendimentos
Sede da Anvisa
Brasil
Anvisa manda recolher lote de chocolate Laka e tira glitter proibido do mercado
 Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Brasil
Receita Federal faz leilão com iPhones, carro e joias
Resolução do Cofen estabelece regras para prescrição por enfermeiros
Brasil
Resolução do Cofen estabelece regras para prescrição por enfermeiros
Inmetro divulgou recomendações sobre a compra da cadeirinha
Brasil
Inmetro recomenda atenção na compra do bebê conforto

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'