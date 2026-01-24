Homem é resgatado após ficar preso entre carro e barranco a noite inteira

Ao tentar desatolar o carro, um homem, que não teve a identidade revelada, acabou preso entre o veículo e um monte de terra e precisou ser resgatado na estrada de acesso à prainha, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.

Ele passou a madrugada inteira no local e foi socorrido em estado grave na manhã de sexta-feira (23). Segundo relatos de moradores ao Corpo de Bombeiros, o carro ficou atolado no barro e, durante a tentativa de retirada, o solo cedeu ainda mais. Com isso, o veículo acabou prensando o homem contra o chão.

Os bombeiros foram acionados por volta das 8h30, após pessoas que passavam pela estrada notarem a situação. No local, a vítima foi encontrada inconsciente bastante molhada e em um buraco formado sob o veículo, o que indica que permaneceu ali durante toda a madrugada.

O homem apresentava sinais de hipotermia e suspeita de fratura na pelve. Para o resgate, as equipes precisaram escavar a terra sob o carro e, com o apoio de um trator, suspender o veículo para liberar a vítima. A operação durou cerca de 30 minutos.

Após ser retirado, ele foi imobilizado e encaminhado pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro. O estado de saúde atualizado e o horário exato do acidente não foram divulgados.

