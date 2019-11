Homem faz seis pessoas reféns em bar da Lapa

Cinco pessoas foram feitas reféns por um homem nesta sexta-feira (29). O sequestro começou às 15h, em um bar na Lapa, área central do Rio de Janeiro. Conforme apurado pela Agência Brasil, ele entrou em um na esquina das ruas do Rezende e dos Inválidos, armado com uma faca.

Dois reféns foram liberados. Outras quatro pessoas permaneceram no interior do bar. Entre os reféns, há funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Em entrevista concedida em frente ao local do sequestro, o coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, disse que a ação segue o protocolo de resgate de reféns e o objetivo é preservar vidas. “As tropas especiais já estão com todo o aparato exigido para dar continuidade a negociação com o objetivo principal de preservar vidas. As informações que temos no momento é que ele está de posse de um facão e há a possibilidade também dele está portando uma arma de fogo. As informações chegam de maneira desencontrada. A principal preocupação da PM neste momento é preservar vidas, tanto do tomador de refém quanto das pessoas que estão sob ameaça dele. A ação segue todo o protocolo para tomada de reféns”.

O homem, de acordo com populares, é conhecido na região, onde tem um ponto de venda de caipirinha. A área foi cercada por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que interditaram as ruas próximas.

Em nota, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informa que a direção e os gestores da Regional Rio de Janeiro da empresa estão monitorando a situação de perto e prestando todo o apoio necessário, inclusive jurídico, aos empregados e seus familiares.

