Humap-UFMS lidera ranking de elogios do Poder Executivo Federal pelo quarto ano consecutivo

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) conquistou, pelo quarto ano consecutivo, o 1º lugar no ranking das instituições mais elogiadas do Poder Executivo Federal, segundo o “Painel Resolveu?” da Controladoria-Geral da União (CGU).

Em 2025, foram registrados 2.094 elogios na Plataforma Fala.BR, representando 60,13% do total de manifestações recebidas pelo hospital ao longo do ano. O resultado reflete o compromisso do Humap com atendimento humanizado, acolhimento e escuta ativa dos usuários do SUS.

Entre os diferenciais do hospital está a estratégia de busca ativa de elogios, realizada durante mutirões de atendimento e entrevistas da Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU), realizada de janeiro a dezembro de 2025. Em 2025, a Ouvidoria também implementou a “busca ativa institucional”, permitindo que colegas de trabalho e chefias registrassem elogios por meio de cartões internos.

Segundo a ouvidora Karulina Borges Tonioli, o contato presencial com os usuários tem sido fundamental. “A interlocução in loco nos permite identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria. Hoje, as próprias chefias solicitam a presença da Ouvidoria em diferentes setores para conhecer a satisfação dos usuários.”

A superintendente do Humap, Dra. Andrea Lindeberg, destacou que o reconhecimento da CGU reflete o esforço coletivo da equipe. “Liderar o ranking pelo quarto ano é motivo de orgulho e nos estimula a avançar na melhoria contínua dos serviços prestados à população”, afirmou.

O resultado reforça a importância do diálogo com os usuários, da participação social e da humanização no atendimento, alinhando tecnologia e excelência técnica ao cuidado empático com os cidadãos.

