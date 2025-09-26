Humorista de A Praça é Nossa é condenado a 18 anos por abuso sexual da filha

O humorista Cristiano Pereira, conhecido por suas participações no programa A Praça é Nossa e por personagens como “o Gaúcho” e “Jorge da Borracharia”, foi condenado a 18 anos de prisão pelo crime de abuso sexual contra a própria filha, de 7 anos.

A denúncia partiu da mãe da criança, fruto de um relacionamento de amizade do artista. Segundo apuração do Portal Leo Dias e da jornalista Janaína Nunes, a mulher notou “sinais de abuso” após a filha retornar de uma visita com o pai e decidiu denunciar o caso.

Apesar da condenação, Cristiano não foi preso e deve recorrer da decisão em liberdade. Em sua defesa, o humorista nega as acusações e afirma ser vítima de alienação parental. O programa Melhor da Tarde informou que mantém espaço aberto para que o artista se manifeste publicamente.

Carreira

Com mais de 30 anos de trajetória no humor, Cristiano Pereira conquistou notoriedade no SBT, além de manter presença ativa nas redes sociais, onde compartilha fotos e momentos com a família.

A exposição constante da vida pessoal tem sido vista por comentaristas como uma tentativa de “limpar a imagem” após a repercussão do caso.

