Brasil

ICMBio lança o programa natureza com as pessoas pelo turismo responsável

Será criado um Comitê de Gestão Nacional para acompanhamento da implementação das ações

16 setembro 2025 - 12h40
Parque Nacional do Pantanal Mato-GrossenseParque Nacional do Pantanal Mato-Grossense   (Giovanna Colombi)

A Portaria ICMBio instituiu o Programa Natureza com as Pessoas (PNP), com o objetivo de promover a visitação responsável nas Unidades de Conservação (UCs) federais alinhado com a Política Nacional de Incentivo à Visitação, estabelecida pela Lei nº 15.180, de 25 de julho de 2025, e busca integrar o turismo e a preservação ambiental de forma sustentável.

O programa tem como missão fomentar o turismo responsável, promovendo a conservação da biodiversidade, a educação ambiental e o fortalecimento da economia local.

A visitação deve ser planejada de forma a respeitar os direitos das comunidades tradicionais, preservando seus saberes e modos de vida, e assegurando que os benefícios da atividade turística sejam distribuídos de maneira justa e equitativa.

Além disso, o PNP adota uma abordagem integrada e adaptativa para garantir que as atividades turísticas sejam compatíveis com os objetivos de conservação e as características ecológicas das UCs e seus arredores. "O programa também busca promover a universalização do acesso às UCs, removendo barreiras físicas, econômicas e culturais, e oferecendo uma experiência de visitação segura, educativa e acessível a todos os segmentos da sociedade".

Também será criado um Comitê de Gestão Nacional, responsável pelo acompanhamento da implementação das ações e pela articulação com outras políticas públicas e parceiros.

