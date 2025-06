Idoso morre esmagado após árvore cair em cima do carro

Mauro Perfeito da Silva de 72 anos, morreu após uma árvore cair sobre o carro em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme a Defesa Civil, essa é a terceira morte ocasionada pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul.

O caso aconteceu na quinta-feira (19). O idoso transitava no carro pela Avenida Rubem Berta, entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, quando a árvore caiu sobre o veículo. A filha dele, de 37 anos, estava no banco do carona, se machucou, mas não corre risco de morrer.

"O homem que morreu após a queda de uma árvore em Sapucaia do Sul passa a ser contabilizado como óbito decorrente do evento meteorológico, portanto, o total passa de 2 para 3", divulgou a Divulgou a Defesa Civil.

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana já tiraram mais de 6 mil pessoas de casa, segundo a Defesa Civil. Ao todo, 98 cidades registraram algum prejuízo. Os municípios relatam alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes.



As outras duas mortes aconteceram em Candelária e em Caxias do Sul.

Em Candelária, Geneci da Rosa, de 54 anos morreu após o carro em que ela estava ser arrastado pela correnteza. O corpo dela foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS) na terça-feira (17). Ela estaria acompanhada do marido, um homem de 65 anos, que está desaparecido.

Na quarta-feira (18), Mario César Trielweiler Gonçalves, de 21 anos morreu após a cabeceira de uma ponte ceder e o carro onde ele estava cair e ser levado pela água de um arroio entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis.

Conforme o Serviço Geológico do Brasil (SGB) e a Defesa Civil estadual, cinco rios ultrapassaram a cota de inundação. São eles:

Taquari (em Lajeado) – 22,23 m (cota de inundação 19 m)

Caí (em São Sebastião do Caí) – 12,64 m (cota 10,5 m)

Ibirapuitã (em Alegrete) – 11,81 m (cota 9,7 m)

Ibicuí (em Manoel Viana) – 11,15 m (cota 9,6 m)

Jacuí (em Dona Francisca) – 8,19 m (cota 7,5 m)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também