Influencers Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente de carro em São Paulo

Os influencers Bia Miranda e Samuel Sant’anna, conhecido nas redes como Gato Preto, sofreram um acidente de carro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (20).

O Porsche conversível em que o casal estava ficou destruído após bater em outro veículo e atingir um poste de semáforo.

O acidente ocorreu por volta das 6h30 (horário local), no cruzamento com a Rua Elvira Ferraz. Segundo o motorista do outro carro envolvido, um Hyundai Creta, o Porsche teria passado no sinal vermelho e atingido o veículo em cheio.

Quando a polícia chegou, o motorista do Porsche já havia saído do local, e por isso não foi realizado o teste do bafômetro.

Em postagem nas redes sociais, Gato Preto compartilhou fotos de uma balada que havia frequentado mais cedo e, depois, publicou imagens dentro de um carro de aplicativo, com a mão ferida, dizendo que tinha sofrido um acidente e queria apenas voltar para casa.

O Porsche permaneceu no local, totalmente danificado, mas não atrapalhou o trânsito. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela via.

O filho do motorista do Hyundai Creta bateu a cabeça no airbag e teve ferimento na mão, sendo levado ao Pronto-Socorro Alvorada, em Moema, para atendimento.

