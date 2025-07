Influenciadora engravida do enteado ao gravar porno

A DJ e influenciadora Rafaela Pedrotti, de 26 anos, viralizou nas redes sociais na última semana após contar que engravidou do filho do ex-marido, ou seja, do seu enteado, enquanto gravava conteúdos adultos.

Para o Metrópoles, ela detalhou que o relacionamento dos dois começou quando moravam na mesma casa e, após a separação com o pai do jovem, eles passaram a gravar conteúdo adulto juntos.

“Eu fui casada com o pai dele e morávamos os três juntos. Às vezes, quando o pai dele ia trabalhar e nós dois ficávamos em casa juntos, começou a rolar um clima”, detalha.

Rafaela comenta que, em uma dessas situações, o enteado “chegou” nela e os dois acabaram ficando juntos. “Depois disso, o pai dele descobriu, acabamos nos separando e nós dois [ela e o enteado] continuamos juntos gravando conteúdo.”

A influenciadora acrescenta que, em alguma das relações, ficou grávida. A gestação não foi planejada e terminou em um aborto espontâneo após três meses.

“Nós ainda temos contato, vamos gravar mais juntos, mas o pai dele cortou relações totais comigo”, acrescenta. Apesar disso, os dois não mantem um relacionamento.

Sobre a repercussão pública da história, Rafaela relatou ter recebido mensagens de apoio, mas também críticas nas redes sociais.

