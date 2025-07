"Inimigos da democracia utilizam o comércio como instrumento de coerção", diz Lula

Sarah Chaves, com Planalto

Durante o encontro "Democracia Sempre", organizada pelo presidente do Chile, Gabriel Boric na segunda-feira (21), o presidente Lula lembrou que a democracia é recente na América Latina e abordou a mudança nos tipos de ataques ao sistema de governo.

“Os inimigos da democracia não recorrem mais à diplomacia dos tanques e das canhoneiras. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Promovem uma verdadeira guerra cultural. Utilizam o comércio como instrumento de coerção e chantagem. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. Solapam a solidariedade entre as nações”, disse.

O evento que defendeu uma ampla atuação dos líderes globais em prol da democracia e da promoção da igualdade contou também com a presença dos líderes de Colômbia (Gustavo Petro), Espanha (Pedro Sánchez) e Uruguai (Yamandú Orsi).

“Nossa preocupação fundamental é recuperar o sentido da palavra democracia para a nossa sociedade. Aqui, na América Latina, nós temos pouquíssima experiência de democracia. Então, esta reunião é um marco importante para que a gente tenha uma sociedade civil, através dos intelectuais, das ONGs, de companheiros ligados às igrejas e ao movimento social, preocupada com a democracia”, afirmou Lula

Lula enfatizou ainda que a fome e a pobreza devem estar no centro dos debates dos chefes de Estado.

As discussões foram organizadas em torno de três eixos centrais: defesa da democracia e do multilateralismo; combate às desigualdades; e tecnologias digitais e o enfrentamento à desinformação.

O evento consistiu em reunião reservada entre os presidentes, seguida de declaração à imprensa, almoço e encontro com representantes da sociedade civil, do meio acadêmico e de centros de reflexão (think tanks).

Os líderes reunidos em Santiago divulgaram uma declaração conjunta com compromissos e consensos em defesa da democracia. O documento, publicado pelo Itamaraty, destaca ações prioritárias e premissas que consideram essenciais, como:

- A promoção de um multilateralismo inclusivo e participativo

- A reforma do sistema de governança global

- O fortalecimento de uma diplomacia democrática ativa, baseada na cooperação entre Estados que compartilham os valores da democracia, da justiça social, dos direitos humanos e da soberania

- Reafirmar o compromisso com a paz, o respeito ao direito internacional e a direitos humanitários

A partir desses conceitos, foram definidas uma série de iniciativas:

- Comprometimento em criar uma rede de países e sociedade civil para impulsionar mecanismos participativos, visando uma democracia mais aberta e inclusiva.

- Apoio à formação de uma rede global de think tanks para gerar análises e fomentar debates baseados em dados, buscando propostas em defesa da democracia.

- Colaboração internacional para garantir a transparência algorítmica e na gestão de dados, promovendo uma governança digital democrática.

- Reforço à iniciativa da ONU e UNESCO para a integridade da informação sobre as mudanças climáticas.

- Acompanhamento do Compromisso de Sevilha para fortalecer o financiamento para o desenvolvimento.

- Apoio à criação de uma coalizão para promover uma tributação progressiva e justa, além de fortalecer a cooperação fiscal internacional com base na transparência e equidade.

- Promoção de um observatório multilateral de juventudes contra o extremismo, liderado pela Organização Ibero-Americana de Juventude (OIJ), para gerar dados e desenvolver políticas inclusivas.



A iniciativa foi promovida para dar seguimento à primeira reunião de alto nível “Em defesa da Democracia: lutando contra o extremismo”, realizada em 24 de setembro de 2024, à margem da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, e convocada pelos presidentes Lula e Pedro Sánchez, da Espanha.



Está prevista para setembro deste ano a realização da segunda edição da reunião da iniciativa, no contexto da 80ª Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também