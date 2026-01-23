Menu
Brasil

INSS abre agências no fim de semana para compensar suspensão de atendimentos

A medida vale para sábado (24) e domingo (25) e busca antecipar agendamentos antes da paralisação dos sistemas

23 janeiro 2026 - 08h36Sarah Chaves
Marcelo Camargo/Agência BrasilMarcelo Camargo/Agência Brasil  

Para antecipar os agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais dos dias 28, 29 e 30 de janeiro, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país abrirão para atendimento presencial extra neste sábado (24) e domingo (25).

O INSS informou que, nos casos em que o beneficiário preferir atendimento em um dia útil, será providenciado o reencaixe.

Os canais remotos de atendimento como o Meu INSS, por site e aplicativo, e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis.

Manutenção
Na próxima quarta-feira (28), quinta-feira (29) e sexta-feira (30) as agências do INSS em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Os canais remotos de atendimento Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135 também ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o dia 31.

A medida, segundo o INSS, é necessária para a modernização dos sistemas, para assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços.

