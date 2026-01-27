Menu
Brasil

INSS autoriza perícia médica por videochamada em nove cidades de MS

O modelo permite que o segurado faça a avaliação sem precisar se deslocar para grandes centros

27 janeiro 2026 - 11h26
  

Moradores de Mato Grosso do Sul passaram a contar com a opção de perícia médica por telemedicina em unidades do INSS no Estado. A autorização consta em portaria publicada pelo governo federal e vale para atendimentos realizados entre outubro de 2025 e janeiro de 2026, com base em lei que permite o uso da tecnologia para esse tipo de serviço.

No Estado, as perícias à distância foram ofertadas nas agências da Previdência Social de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Costa Rica, Nova Andradina, Amambai, Iguatemi e Maracaju. O modelo permite que o segurado faça a avaliação médica por vídeo, sem precisar se deslocar para grandes centros ou enfrentar longas filas.

O atendimento é feito com acompanhamento remoto de profissionais habilitados, seguindo regras definidas em lei.

Além de Mato Grosso do Sul, unidades de outros estados também foram autorizadas a realizar perícias por telemedicina, como parte de uma ação nacional para modernizar o atendimento previdenciário. A norma entrou em vigor na data da publicação.

