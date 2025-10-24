Menu
INSS convoca quatro milhões de beneficiários para fazer prova de vida

Quem não comprovar a vida em até 30 dias após o aviso pode ter o benefício bloqueado

24 outubro 2025 - 16h55Taynara Menezes
Segundo o órgão, os avisos foram enviados pelo aplicativo Meu INSS Segundo o órgão, os avisos foram enviados pelo aplicativo Meu INSS   ( Joédson Alves/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou cerca de quatro milhões de beneficiários que precisam realizar a prova de vida para evitar o bloqueio do benefício. Quem não comprovar a vida em até 30 dias após o aviso pode ter o benefício bloqueado.

Segundo o órgão, os avisos foram enviados pelo aplicativo Meu INSS e também constam nos extratos bancários. A convocação é destinada apenas a quem não teve o procedimento confirmado automaticamente pelo sistema.

O beneficiário tem 30 dias, contados a partir da notificação, para realizar a prova de vida. O procedimento pode ser feito pelo Meu INSS, pelo aplicativo ou site do banco responsável pelo pagamento ou de forma presencial na agência bancária, com apresentação de documento oficial com foto.

O instituto divulgou um passo a passo para ajudar os beneficiários a regularizarem a situação:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login e siga as instruções para o reconhecimento facial, se for pedido;

Em alguns bancos, é possível realizar a Prova de Vida online, diretamente pelo aplicativo ou site do banco;

Se preferir, o beneficiário também pode comparecer presencialmente à agência bancária responsável pelo pagamento e apresentar um documento oficial com foto.

