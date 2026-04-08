INSS define regras para perícias médicas remotas

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (8) detalha as regras das perícias médicas remotas realizadas pelos peritos do INSS.

Mesmo com o atendimento à distância, os segurados deverão comparecer presencialmente a uma Agência da Previdência Social (APS) em data e horário previamente agendados. Na agência, será feita uma triagem, com apresentação de documentos pessoais e médicos digitalizados, além da assinatura de um termo de consentimento antes de iniciar a teleperícia.

A portaria consolida a teleperícia como procedimento regular da Perícia Médica Federal e padroniza o uso da telemedicina, com avaliações por videoconferência. O Sistema de Atendimento Remoto (SAT Central) será o canal exclusivo para essas perícias.

Segundo o texto, as regras garantem aos beneficiários a possibilidade de utilizar a APS como ponto de apoio durante a teleperícia, combinando segurança e tecnologia para agilizar o atendimento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também