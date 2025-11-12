INSS poderá fazer busca ativa por aposentados com valores a receber

O governo federal avalia a realização de uma busca ativa para localizar aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em benefícios do INSS e ainda não solicitaram o ressarcimento. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (12) pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo Wolney, a iniciativa pretende alcançar especialmente grupos com maior dificuldade de acesso aos canais de atendimento, como comunidades quilombolas, ribeirinhas e pessoas com mais de 80 anos. “A gente pode ver se faz uma busca ativa para essas pessoas que têm dificuldade de encontrar as agências ou de acessar o aplicativo Meu INSS”, explicou o ministro.

A medida, no entanto, deve ser implementada apenas no fim do prazo para solicitação de ressarcimento, recentemente prorrogado pelo governo. O ministro afirmou que o adiamento visa evitar fraudes durante o processo. “Vamos deixar isso mais para o finalzinho, só com essa franja que ficar para o fim do atendimento, porque temos receio de que pessoas se aproveitem da situação, se passando por servidores do INSS para aplicar golpes”, alertou.

Ressarcimento prorrogado

O governo federal estendeu até 14 de fevereiro de 2026 o prazo para que aposentados e pensionistas peçam a devolução dos valores descontados indevidamente de seus benefícios. O período anterior terminaria em 14 de novembro deste ano.

