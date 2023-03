Internada apÃ³s cheirar pimenta, jovem "nÃ£o voltarÃ¡ Ã s atividades normais"

A jovem Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que foi internada após cheirar pimenta segue hospitalizada na Santa Casa de Anápolis, em Goiás. Em entrevista ao Fantástico, o chefe da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) disse que a paciente não deve voltar “às atividades habituais e normais”.

“A gente espera uma lesão neurológica grave. Pode ter uma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais, normais dela, isso, infelizmente, não”, disse o médico Rubens Dias.

A trancista está internada desde o dia 17 de fevereiro com um quadro de broncoespasmo grave após cheirar pimenta. No dia 4 de março, ela saiu da sedação, mas não apresentou resposta neurológica aos estímulos.

Entenda o caso - Thais Medeiros passou mal na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, quando estava almoçando na casa do namorado. Ele contou que Thais passou pimenta de bode no nariz para sentir o cheiro. A garganta dela, então, começou a coçar e, em seguida, ela já foi perdendo as forças e socorrida.

Ela deu entrada no hospital com parada cardiorrespiratória. A jovem chegou a ficar cerca de sete minutos sem pulso e precisou ser intubada.

Os médicos acreditam que o contato com a pimenta foi um gatilho para ela desencadear uma crise de asma grave, o que a impediu de respirar normalmente, provocando uma parada cardiorrespiratória.

A mãe de Thais, Adriana Medeiros, disse que ela tem asma, mas nunca tinha tido um quadro grave de reação alérgica.

