Intimado para depor, participante do Big Brother é expulso da casa

Eliminação de participante do reality show, Big Brother Brasil 19, apresentado pela Rede Globo começou cedo. O biólogo Vanderson de Brito, foi desclassificado do programa nesta quarta-feira (23), depois de ser intimado para depor na delegacia do Rio de Janeiro.

Conforme veiculado no Estadão, a Globo confirmou que a delegada, Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepagua foi até os estúdios da emissora para intimar o biólogo.

Vanderson foi denunciado por três mulheres sob acusação de estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor, fatos ocorridos em Rio Branco, no Acre, cidade natal do ex-participante do Big Brother.

