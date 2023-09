Inusitado: Coveira e agente funerário fazem ensaio de casamento em cemitério

Um casal de noivos da cidade de São Mateus, no norte do Espírito Santo, escolheu um local inusitado para fazer o tradicional ensaio fotográfico para celebrar a união, realizada no último dia 1º de setembro. Fabiana do Nascimento, 40 anos, e Adriano da Rocha, 28 anos, apostaram em algo diferente e optaram por ser clicados no Cemitério Central da cidade.

Para o casal, o local tem um significado especial, já que Fabiana é coveira e Adriano, agente funerário. Foi justamente entre um velório e outro que os dois se conheceram em dezembro de 2022.

Lugar especial –

A ideia das fotos no cemitério foi de Fabiana, que também queria que a celebração do casamento acontecesse no local. De acordo com a mulher, que era divorciada, os homens sempre se afastavam dela quando descobriam a profissão exercida. Segundo a profissional, ela se dedica há quase 20 anos ao ofício e foi neste ambiente que ela criou os dois filhos. Um deles, inclusive, também se tornou coveiro.

“As pessoas têm muito medo, têm tabus. Aí eu falei: ‘vamos quebrar esses tabus? Vamo tirar’. Aí ele concordou. A mulher é doida e o homem mais doido ainda, e fomos”, disse Fabiana ao portal G1.

O agente funerário, que topou a ideia na hora, disse que fez apenas uma observação: “Eu disse: ‘ah, vai! Só não quero o casamento, mas as fotos eu tiro'”, explicou.

Ensaio inédito –

A fotógrafa Monique Lemos foi a escolhida para os registros. Segundo ela, nunca havia feito nada parecido antes.

“No início, eu fiquei um pouco surpresa, porque é algo diferente. A primeira coisa que veio na minha mente é algo macabro por ser no cemitério. Mas aí eu fui perguntar o motivo, perguntei sobre a história deles, comecei a questionar algumas coisas, e ela me contou”, disse a fotógrafa.

Após aceitar fazer as fotos do casal, Monique disse que usou e abusou da criatividade.

“Depois do casamento no cartório, a gente foi para o cemitério. Eu perguntei a ela como seria e Fabiana disse que eu podia dirigir as fotos, pois ela nunca tinha feito um ensaio antes. Eu já tinha idealizado as poses, o que eu iria utilizar. E acabou calhando de vir um pôr do sol maravilhoso, que ajudou bastante no resultado final das fotos”, disse Monique.

