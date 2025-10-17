Menu
Brasil

Investigado pela Diocese, padre flagrado com 'fiel' em casa paroquial é afastado

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca na casa de suspeitos de vazar o vídeo viral

17 outubro 2025 - 11h49

O padre Luciano Braga Simplício, de 39 anos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), foi afastado após a divulgação de um vídeo em que aparece com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial. O caso ocorreu em 11 de outubro e ganhou repercussão nas redes sociais.
 

A Diocese abriu investigação canônica sobre a conduta do padre e as missas seguem com outro sacerdote, celebradas pelo padre Pedro Hagassis, de 76 anos, ordenado presbítero em janeiro de 2011.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca na casa de suspeitos de vazar o vídeo, incluindo o pai do noivo e amigos. A noiva, de 21 anos, registrou boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens.

