Investigado pela Diocese, padre flagrado com 'fiel' em casa paroquial é afastado

O padre Luciano Braga Simplício, de 39 anos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), foi afastado após a divulgação de um vídeo em que aparece com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial. O caso ocorreu em 11 de outubro e ganhou repercussão nas redes sociais.



A Diocese abriu investigação canônica sobre a conduta do padre e as missas seguem com outro sacerdote, celebradas pelo padre Pedro Hagassis, de 76 anos, ordenado presbítero em janeiro de 2011.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca na casa de suspeitos de vazar o vídeo, incluindo o pai do noivo e amigos. A noiva, de 21 anos, registrou boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens.

