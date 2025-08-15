Menu
Brasil

Investigado por exposição de menores, influenciador Hytalo Santos é preso

Denúncia feita pelo youtuber Felca, em relação a 'adultização' de crianças e adolescentes, acelerou procedimentos judiciais contra ele

15 agosto 2025 - 09h13
Hytalo Santos foi preso, assim como o marido Israel Nata

O influenciador Hytalo Santos, investigado por exploração e exposição de menores nas redes sociais, foi preso na manhã desta sexta-feira (15), em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O marido dele, Israel Nata Vicente, também foi preso na ação policial.

Hytalo vem sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho. Ações foram movidas contra ele após a denúncia feita pelo youtuber Felca, em referência a casos de 'adultização' de crianças e adolescentes.

O influenciador passou a ser alvo de medidas da Justiça de Paraíba em resposta a uma ação civil pública do Ministério Público, além de mandados de busca e apreensão.

Segundo o G1, a prisão deles envolveu o MP-PB em atuação conjunta com o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

A Justiça da Paraíba mandou bloquear o acesso de Hytalo às redes sociais dele na terça-feira (12). A promotora Ana Maria França solicitou também que os vídeos do influenciador que já estão no ar em diversas redes sociais sejam desmonetizados, ou seja, não possam dar retorno financeiro para o influenciador, e a Justiça também acatou esse pedido.

A decisão da terça também proibiu o influenciador de ter contato com os adolescentes citados nos processos que o investiga pela exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual. A decisão é em caráter provisório.

A Justiça da Paraíba apreendeu um computador e aparelhos celulares na casa do influenciador em João Pessoa nesta quinta-feira (14), segundo informações do juiz Antônio Rudimacy Firmino. Desta vez, os policiais conseguiram acessar o interior do imóvel e tinham autorização para arrombar as portas, em caso de resistência e necessidade.

Na quarta-feira (13), um mandado de busca foi cumprido nesse mesmo endereço, mas encontraram o imóvel fechado, sem ninguém.

