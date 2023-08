Irresistível, Mega-Sena acumula e vai a R$ 115 milhões

Mesmo com inúmeras pessoas apostando, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas na última quarta-feira (9). O prêmio, que já estava acumulado, passa a ser de R$ 115 milhões.

Os números sorteados foram: 05 - 36 - 39 - 41 - 44 - 50.

O sorteio da Mega-Sena que acontece no próximo sábado (12), terá uma nova possibilidade que nem sempre ocorre, o de haver ganhador para um prêmio de três dígitos, R$ 115 milhões.

O valor vem de mais um acúmulo e no último concurso, o prêmio estava em R$ 65 milhões.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

