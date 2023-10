Itamary confirma morte de mais uma brasileira em Israel

Sarah Chaves, com informações do G1

Desaparecida desde o último dia 7, a brasileira Karla Stelzer Mendes foi encontrada morta, conforme informações do Itamary desta sexta-feira (13). A informação foi confirmada pelo embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, em entrevista à GloboNews.

“Acabamos de confirmar que ela faleceu, e o enterro dela é hoje [sexta-feira]. O filho dela, que está servindo ao Exército aqui, acabou de nos avisar”, disse Meyer.

Na sequência, o Itamaraty emitiu uma nota.

“O governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal brasileira dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil.”

Karla Stelzer Mendes nasceu no Rio de Janeiro e tinha cidadania israelense. Morava em Israel com o marido, com quem se relacionava há seis anos. Ele também morreu.

Karla tinha um filho de 19 anos, que faz parte do Exército local. As últimas mensagens enviadas para a família foram na manhã de sábado (7), no começo do ataque terrorista do Hamas.

Além de Karla, outros dois brasileiros morreram durante o ataque do Hamas, o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer, que morava há sete anos no país e tinha cidadania israelense e a carioca Bruna Valeanu de 24 anos que vivia em Israel desde 2015.

Os três estavam em uma festa rave, a Universo Paralello, ao lado de 3 mil pessoas, quando o Hamas deflagrou o ataque terrorista. Segundo o governo israelense, 260 foram assassinados no local.

