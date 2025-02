Janja cumpre agenda contra a fome na Itália e se encontra com Papa Francisco

Durante sua agenda na Itália, a primeira-dama, Janda da Silva, que participa da 48ª Sessão do Conselho de Governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) (9 a 14 de fevereiro), aproveitou para se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano nesta quarta-feira (12), e o principal assunto foi a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

"Durante nossa conversa com Alvaro Lario, presidente do FIDA, ele reforçou o compromisso que assumiu nos Sprints da Aliança Global no Rio de Janeiro, de duplicar o número de agricultores atingidos/beneficiados por seus programas, chegando 100 milhões. Também ressaltamos a importância de investir nas mulheres do campo, que mesmo produzindo muito dos alimentos que consumimos, são as que mais sofrem com a extrema pobreza", escreveu Janja.

Ao lado do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, Janja se reuniu com Cindy McCain, Diretora-Executiva do Programa Mundial de Alimentos - PMA. "Como Embaixadora da Alimentação Escolar no Brasil, a convidei para participar da 2° reunião da Coalisão da Alimentação Escolar, que será realizada em setembro, em Fortaleza".

Já no encontro com o Papa, Janja afirma que Francisco perguntou pela saúde do presidente Lula (PT), “Toda vez que eu encontro com ele é sempre uma emoção. Hoje a gente foi conversar um pouquinho com ele e agradecer pelas orações, pela saúde do meu marido”, afirmou.

"Também aproveitamos a ocasião para conversar sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, um compromisso que Sua Santidade apoia e aprecia, se dedicando, ao longo de sua missão, aos mais vulneráveis", escreveu a primeira-dama.

Embora a primeira-dama não exerça cargo oficial no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lhe indicou para integrar o conselho da Organização das Nações Unidas (ONU).

