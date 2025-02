JD1TV: Avião cai e explode em cima de ônibus em SP

Um avião de pequeno porte caiu sobre um ônibus na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, durante a manhã desta sexta-feira (7). Há ao menos dois mortos e dois feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram encontrados dois corpos carbonizados dentro da aeronave. Um motociclista que passava pela via ficou ferido ao ser atingido por destroços do avião. O motorista do ônibus, que foi atingido na queda do avião, também ficou ferido. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Após a queda, a aeronave explodiu, causando grande nuvem de fumaça preta pôde ser vista à distância. Por conta do impacto, o ônibus acabou pegando fogo também.

O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito passageiros. Os bombeiros informaram que não têm informações ainda sobre a quantidade de pessoas que estavam na aeronave.

Conforme a TV Globo, a aeronave saiu do Campo de Marte por volta das 7h15 e tinha como destino a cidade Porto Alegre.

O avião tentou fazer um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu e acabou caindo.

A polícia vai investigar as causas e eventuais responsabilidades pela queda da aeronave. A Aeronáutica também vai apurar as causas do acidente.

Assista ao vídeo do acidente:

Your browser does not support HTML5 video.

