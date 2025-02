JD1TV: Avião da Gol colide com caminhonete na pista do Aeroporto do Galeão no RJ

Um avião da Gol colidiu com uma caminhonete na pista do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, enquanto decolava durante a noite de terça-feira (11). Por sorte, ninguém ficou ferido durante o acidente.

Conforme as informações da CNN, a aeronave era um Boeing 737 MAX 8 e tinha destino a cidade de Fortaleza. Por meio de nota, a companhia aérea informou que que o veículo que a aeronave colidiu era uma viatura da administradora do aeroporto, que se encontrava na pista durante o procedimento de decolagem.

“A decolagem foi interrompida e todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança. Um voo extra para Fortaleza foi disponibilizado para quem optou por seguir viagem. Aqueles que decidiram permanecer no Rio de Janeiro receberam toda assistência para acomodação, transporte e alimentação”, afirmou a empresa em nota.

Ainda segundo a companhia, a tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. O incidente não teria afetado outros voos.

Em nota, o RIOgaleão, concessionária que administra o aeroporto, informou o incidente não teve vítimas e que o aeroporto continuou e segue operando normalmente para pousos e decolagens.

Assista ao vídeo:

