JD1TV: Cavalos passeiam dentro de hospital no Rio

Uma visita inusitada surpreendeu pacientes e funcionários do Hospital Francisco Limongi, em Trajano de Moraes, na Região Serrana do Rio e Janeiro.



Imagens feitas na última terça-feira (27) circulam nas redes sociais e mostra o momento em que uma pessoa abre a porta de um quarto e dá de cara com os animais. De acordo com funcionários, a presença de animais no entorno do hospital não é novidade. Em 2014, um boi também invadiu a unidade e causou correria entre pacientes, acompanhantes e funcionários.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os cavalos permaneceram no interior da unidade por cerca de cinco minutos, sem contato direto com os pacientes.



A Secretaria de Obras foi acionada e fará o cercamento da área externa do hospital para evitar que episódios como esse voltem a acontecer.



A prefeitura de Trajano de Moraes está investigando quem são os donos dos cavalos que poderão ser responsabilizados por eventuais danos causados.

