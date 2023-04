JD1TV: Diarista é atacada por Pitbull ao chegar para trabalhar e fica em estado grave

Da redação, com informações do CM7

Uma faxineira, identificada apenas como Michelene, foi atacada por dois cães da raça Pitbull e acabou perdendo parte do couro cabeludo na manhã de terça-feira (25). O caso aconteceu na cidade de Porto Velho.

De acordo com o portal CM7 Brasil, ela chegava para trabalhar como normalmente fazia pelo menos duas vezes por semana. No entanto, ela acabou esquecendo de avisar que havia chegado no local para que prendessem os cães.

No momento em que ela abriu o portão, acabou sendo atacada pelos animais. Michilene sofreu lesões na face, nas costas, na mama, nas coxas e na cabeça.

Populares tiveram que se mobilizar para que a diarista não fosse morta pelos cães. A vítima foi socorrida pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada, em estado grave, para o Hospital João Paulo ll.

Não há mais informações sobre a condição de saúde atual de Michilene.



Diarista é atacada por Pitbull ao chegar para trabalhar e fica em estado gravehttps://t.co/SLcOWNTAAe pic.twitter.com/wC5mryZzwY — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) April 26, 2023

