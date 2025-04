JD1TV: Gata leva filhote para clínica veterinária em busca de socorro

Uma gata provou que até os animais tem instinto materno, levando seu filhote até uma clínica veterinária em busca de atendimento. O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, no Ceará. Apesar do esforço da mãe e disponibilidade da equipe, o bichinho não chegou a receber atendimento, pois já chegou sem vida no local.

Conforme o site Metrópoles, a veterinária Jordânia Delfino, quem socorreu e atendeu ao pedido da gata. “Ela (a felina) veio até mim e ficou tentando chamar a minha atenção”, relembra.

O circuito de segurança da clínica veterinária registrou o momento em que o animal leva, carregado na boca, uma cria até o estabelecimento e “pede” por ajuda.

Imediatamente, Delfino iniciou o atendimento e percebeu que a cria trazida pela mãe não reagia. Durante o atendimento, a gata prestava atenção em cada detalhe. “Ela parecia estar entendendo tudo que era feito”, conta.

Apesar do socorro, o filhote não sobreviveu. Delfino conta que o pet já havia chegado morto, e por isso, não houve como contornar o quadro.

Após o atendimento, a felina retornou ao estabelecimento com outros três filhotes, que foram, prontamente, acolhidos e adotados, junto com a mãe, pela clinica.

Terminado o período de desmame dos animais, todos os gatos foram adotados, enquanto a mãe foi castrada e se tornou o mascote da clínica veterinária.

