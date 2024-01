JD1TV: Helicóptero cai em Minas Gerais e quatro ficam feridos

Um helicóptero com pelo menos quatro pessoas caiu no Lago de Furnas na manhã desta terça-feira (2), em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas. (veja acima o momento da queda)

Segundo o site Metrópoles, o Corpo de Bombeiros informou que três pessoas foram levadas a hospitais das cidades de Passos e Piumhi, e um desaparecido é procurado por mergulhadores. A corporação não divulgou qual é o estado de saúde dos ocupantes.

Duas pessoas conseguiram sair do veículo, e outras duas estavam retidas dentro do helicóptero, de acordo com as primeiras informações dos bombeiros.

Equipes de resgate com embarcações e equipes policiais também estão no local.

Assista ao vídeo:

