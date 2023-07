JD1TV: Indo para velório, mulheres param para abastecer e carro explode com elas dentro

Três mulheres ficaram feridas após o carro em que elas estavam explodir enquanto era abastecido em um posto de combustíveis nesta quarta-feira (12) em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O trio seguia para o velório de um parente no município de Rafael Godeiro.

Conforme o G1, ainda não se sabe o que causou a explosão. As vítimas tiveram dificuldade para sair do carro e foram socorridas ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, com queimaduras no tórax e no rosto. Duas das vítimas sofreram lesões de segundo grau e estão conscientes e orientadas no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

A terceira vítima sofreu queimaduras de terceiro grau, foi submetida a cirurgia no final da tarde e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a direção do Walfredo Gurgel, o quadro dela é considerado grave.

O posto de combustível fica às margens da BR-101, próximo ao Parque Aristófanes Fernandes. Segundo testemunhas, o carro estava sendo abastecido com gasolina. Parte do teto do posto de combustível também ficou destruída.

Assista as imagens:

Deixe seu Comentário

Leia Também