JD1TV: Leonardo é flagrado chutando pônei da neta; assista

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, gerou polêmica nas redes sociais ao mostrar o marido dando um chute em direção ao pônei da neta, Maria Alice. Nas imagens compartilhadas pela influencer nos Stories, o sertanejo caminha por sua mansão quando encontra o pônei Alfredo no caminho.

Ao invés de desviar do animal, Leonardo aparece dando um chute em direção ao pequeno cavalo é repreendido por Poli. “Faz isso não”, disse a mulher do sertanejo, enquanto ria.

“Alfredo tem medo dele, gente. Porque isso [Leonardo] é bruto”, revelou ela.

As imagens geraram indignação na web. “Não há comentários para a tremenda idiotice dessa família”, disse uma internauta. “Covardia”, detonou outro.

No entanto, há quem defenda a atitude do cantor acreditando que as imagens não mostram ‘nada demais’.

“Isso é chutar?????? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk essa galera que quer problematizar tudo é um grande problema”, comentou um internauta.

“Ah cara, que palhaçada, tão caçando pelo em ovos para cancelarem o cara, uma merda de um vídeo desse não deveria nem ser postado, vocês só podem estar de sacanagem”, esbravejou outro.

