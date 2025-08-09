JD1TV: Neve é registrada no Sul do Brasil e temperaturas continuam abaixo de 10°C

O Sul do Brasil amanheceu com neve em São José dos Ausentes (RS) e São Joaquim (SC) neste sábado (9), com termômetros marcando 4°C e 1°C, respectivamente.
A massa de ar polar que avança pelo país mantém o frio intenso, especialmente nas áreas mais elevadas, com previsão de geada e até chuva congelada.
O frio deve persistir até quarta-feira (13), com temperaturas mínimas abaixo de 10°C em várias cidades, incluindo áreas do Sudeste e Centro-Oeste.
