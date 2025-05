JD1TV: Personal é confundida com trans e impedida de usar banheiro de academia

A personal trainer e fisiculturista Kely Moraes, de 45 anos, foi alvo de violência verbal e constrangimento nesta segunda-feira (26) ao ser impedida de usar o banheiro feminino em uma academia no Bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife (PE).

O episódio ocorreu após Kely ter sido confundida com uma mulher trans por outra aluna do estabelecimento, que tentou bloquear o seu acesso ao espaço.

“Eu nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Achei que ela estava brincando”, relatou Kely, que conta ter sido abordada ao sair do banheiro.

Segundo ela, a mulher a interpelou no meio da escada, afirmando: “Você não pode entrar naquele banheiro. Ali não é o seu lugar. Ali não é banheiro pra homem”.

A situação escalou quando um homem que acompanhava a aluna também passou a hostilizá-la, reforçando o impedimento e dizendo que havia um banheiro “inclusivo lá embaixo” destinado a ela. O momento foi parcialmente registrado em vídeo por testemunhas e circula nas redes sociais.

Durante a discussão, uma outra aluna — que está grávida — saiu em defesa de Kely. “Mostra a sua identidade, Kely, pra provar a ele também. Tu é ridículo. Ela é mulher”, diz no vídeo.

Kely respondeu aos ataques questionando a definição usada para sua identidade. “Eu sou o quê?”, perguntou ao homem, que insistiu em afirmar que ela deveria usar outro banheiro.

Kely destacou que não é a primeira vez que enfrenta olhares e comentários preconceituosos por causa de seu porte físico, resultado de anos de treinamento como fisiculturista. No entanto, classificou este episódio como o mais grave. “Ela falou com tanta convicção o que eu era, que, se brincasse, eu mesma acreditava naquilo”, desabafou.

A academia informou que abriu um procedimento interno para apurar os fatos. Kely também registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Boa Viagem, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco como injúria e constrangimento ilegal.

Além da denúncia formal, a personal compartilhou a sua versão nas redes sociais, onde recebeu apoio de centenas de pessoas. “Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu sou uma pessoa digna do meu trabalho. Estudei pra isso. Tô no lugar onde Deus me colocou. E por que eu não posso ir ao banheiro?”, questionou em um dos vídeos.

Kely ainda pretende acionar judicialmente tanto o homem quanto a mulher envolvidos na agressão.

