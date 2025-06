JD1TV: Sem dinheiro para pagar corrida de aplicativo, mulher se joga de carro em movimento

Uma passageira abriu a porta e se jogou de um carro em movimento, durante uma corrida por aplicativo, na Rua Domingos José Vieira, em Itapetininga (SP). O caso foi registrado na terça-feira (3) e divulgado no sábado (7).

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher abre a porta do veículo, que está em movimento, e se joga. Ela rola no chão e, em seguida, se levanta e sai andando pela calçada. Um motociclista estaciona para ajudá-la. Não há informações sobre o estado de saúde da passageira.

De acordo com o registro policial, a motorista de aplicativo informou à polícia que a viagem foi solicitada em nome de outra pessoa, no Jardim Shangri-La, com destino ao Centro de Itapetininga. O percurso total era de 3,8 km e seria feito em 10 minutos.

No entanto, ainda conforme o relato da motorista, a passageira disse que não tinha o dinheiro para pagar a corrida e, em seguida, se jogou do veículo. A motorista disse à polícia que, ao perceber a situação, parou o carro e foi até a mulher, que disse que iria transferir o valor da corrida via PIX.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapetininga.

