JD1TV: Senador denuncia Bolsonaro como golpista e renuncia

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) aproveitou a madrugada desta quinta-feira (2) para renunciar ao seu cargo e explicar, por meio das redes sociais, que foi alvo de tentativa de coação para que fosse arquitetado um golpe de estado, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em uma live no Instagram, o parlamentar afirmou que a investida de Bolsonaro foi recusada e prontamente denunciada. Marcos ainda disse que na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, sairá na imprensa o caso envolvendo os dois políticos.

"Eu ficava puto quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado com ele, só para vocês terem ideia. E é logico que eu denunciei".

Após encerrar a transmissão ao vivo, o senador publicou uma nota dizendo que está "saindo definitivamente da política". O parlamentar informou que chegou a sofrer um princípio de infarto durante os últimos quatro anos que esteve no cargo, mas que perdeu a convivência com a família e principalmente com a filha.

"Perdi a convivência com a minha família, em especial com minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma. Nos próximos dias, darei entrada no pedido de afastamento do senado e voltarei para a minha carreira nos EUA", escreveu do Val.

