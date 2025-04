JD1TV: Tiroteio em Universidade deixa um morto e causa pânico em alunos

Um tiroteio dentro do Campus I da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, na noite desta quinta-feira (3), deixou um homem morto e outro ferido. O crime gerou pânico entre alunos e foi gravado o cenário de terror vivenciado no local.

Conforme o site CM7, o ataque aconteceu por volta das 20h, na copiadora no Campus I. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas foi atingida por vários tiros e morreu no local. O segundo homem baleado foi socorrido e não há informações do estado de saúde.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para iniciar as investigações. O prédio foi evacuado em meio a correria e gritos. Imagens compartilhadas por alunos mostram o desespero.

A instituição não revelou a identidade das vítimas nem do suspeito, que fugiu após os disparos. A Polícia Civil trabalha para identificar o autor e esclarecer a motivação, mas a falta de detalhes só aumenta a angústia de quem frequenta o campus. A copiadora, um ponto movimentado por estudantes, agora é palco de uma investigação que busca respostas.

