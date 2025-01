JD1TV: Tubarão surpreende banhistas ao nadar muito perto da areia em praia do RJ

Banhistas que estavam nas praias de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, foram surpreendidos por um tubarão próximo à faixa de areia durante a tarde de domingo (5).

Enquanto nadava tranquilamente, o animal foi fotografado e gravado por vários frequentadores do local, já que ele estava muito perto da beira da água.

Apesar do susto ao ver o tubarão, nenhum incidente teria sido registrado na região. Assista as imagens: