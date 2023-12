JD1TV: Vídeo de Marcelinho com a 'amante' está nas redes sociais

Saiba Mais Brasil Marcelinho Carioca desaparece após show e polícia investiga caso em São Paulo

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o ex-jogador Marcelinho Carioca supostamente em um cativeiro, explicando que ‘sumiu’ depois de sair com uma mulher casada. O sequestro teria sido cometido pelo marido da amante, na domingo (17), na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo.

No vídeo, ele aparece com o olho roxo e apático. Marcelinho conta que estava em Itaquera, ‘curtindo’ um samba quando saiu com uma mulher casada depois da festa. Ao lado do ex-jogador, aparece o suposto ‘pivô’ de toda a situação, confirmando o ocorrido.

“Bem gente, eu estava em um show em Itaquera. Curtindo um samba. Ai eu sai com uma mulher que é casada, o marido dela descobriu e me seqüestrou. Esse foi o B.O”, fala Marcelinho.

A mulher confirma a fala do ex-jogador e completa afirmando que eles estão em um cativeiro. Apesar de o vídeo ter sido amplamente divulgado, Marcelinho ainda não foi localizado e não há informações se o vídeo foi, de fato, gravado pelo ex-jogador.

Os policiais confirmaram o sequestro e apuram se a mulher que aparece nas imagens ao lado de Marcelinho faz parte de uma quadrilha envolvida no sequestro ou se as informações que o ex-jogador e ela dizem no vídeo estão corretas.

Três pessoas já foram detidas pela polícia. Elas estão ligadas a contas bancárias que foram repassadas à família de para transferir o dinheiro do resgate.

Assista as imagens:

Desaparecimento – O ex-jogador Marcelinho Carioca está desaparecido desde domingo (17), quando foi visto pela última vez participando de uma festa na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O carro que ele utilizava no evento foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba e o caso virou motivo de investigação da Polícia Civil.

Segundo informações publicadas pelo G1, dois homens foram presos pela Polícia Militar por estarem próximo ao veículo do ex-jogador. Eles foram considerados suspeitos e possíveis participantes no desaparecimento da vítima.

A Polícia Civil de São Paulo montou uma força-tarefa para investigar o sumiço de Marcelinho Carioca - entre as equipes que estão empenhadas está a DAS (Divisão Antissequestro). Policiais militares também foram mobilizados para ajudar na busca por pistas do possível paradeiro do ex-jogador.

